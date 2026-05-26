東京ディズニーランドに、2026年7月1日より人気バンド「Mrs. GREEN APPLE」とのコラボレーショングッズが登場！ベイマックスをモチーフにした身につけグッズや、夏のパークにぴったりなアイテムが多数ラインナップされます。音楽に合わせてビートをきざみながら、夏のパークを満喫できる特別なコレクションです☆ 東京ディズニーランド「Mrs. GREEN APPLE」コラボレーショングッズ 発売日：2026年7月1日(水)販売場