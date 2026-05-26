記事ポイントキッチンペーパー1枚をカセット式ホルダーにセットするだけでフィルター代わりになる新発想のコードレスクリーナー専用紙パックにも対応した2WAY仕様で、iFデザイン賞2026を受賞本体重量約1.2kg・標準モード最長約60分使用可能、税込22,000円で2026年5月15日より発売 家にあるキッチンペーパーが掃除機のフィルター代わりになる--そんな新発想のコードレスクリーナーがデザイン家電ブランド「±0（プラスマイナス