記事ポイント東武百貨店 池袋本店で「福岡展」が2026年5月21日(木)〜26日(火)の6日間開催されています初出店9店舗を含む約62店舗が集結し、明太子・あまおういちごスイーツ・博多和牛・本マグロ丼が揃います東武限定品や実演販売が多数あり、会場でしか手に入らない数量限定品も展開されています 東武百貨店 池袋本店の8階催事場（約210坪）と地下1階3番地コンコースで、うまかもん よかもん「福岡展」が2026年5月21日(木)か