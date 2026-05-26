東京ディズニーリゾートでは、2026年の夏に向けて、パークでの休憩タイムがもっと楽しくなる新しいひんやりメニューが登場します。今回は、ディズニー映画『ベイマックス』をモチーフにした「オリジナルパフェ（ココナッツムース、シェイブアイス、もちアイス、マンゴー、ピーチ、杏仁豆腐）」を紹介します。 東京ディズニーランド／センターストリート・コーヒーハウス「オリジナルパフェ（ココナッツムース、シェイブアイス