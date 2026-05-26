高級ブランド、ルイ・ヴィトンの偽物を販売した疑いなどで53歳の女が書類送検されました。三重県亀山市のパート従業員の女は、ルイ・ヴィトンの商標に似せたキーホルダーをSNSで販売したほか、グッチやプラダ、シャネルなどの偽のボールペンなどを販売目的で所持していた疑いが持たれています。女はネット通販などで材料を調達し、偽ブランド品を自作していたということです。自宅からは、偽ブランド品あわせて1764点が押収されて