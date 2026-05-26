Jリーグは26日、J1福岡に対し、罰金100万円およびけん責の懲罰を決定したと発表した。懲罰理由について「アビスパ福岡(以下「本件クラブ」という。)は、前監督がスタッフに対して行ったハラスメントに該当する行為（以下「本件各行為」という。）に関し、本件各行為を防止し、こうした行為があれば早期に発見し、是正するために必要な体制を整備しておらず、内部統制上の不備が認められ、Jリーグの社会的信用を毀損した」と説