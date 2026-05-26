Jリーグは26日、2025年度のJクラブの経営情報を開示した。J1、J2、J3の全60クラブのうち、3、6月決算の7クラブ（柏、湘南、札幌、鳥栖、讃岐、高知、北九州）を除く53クラブを先行発表。売上高は浦和が113億1000万円でトップ、川崎Fが100億6900万円、G大阪が88億1700万円で続いた。トップチーム人件費は浦和が32億7200万円でトップ、町田が32億4200万円、神戸が31億8600万円で続き、25年のJ1リーグを制した鹿島は30億1400万円