メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が2ベースヒット。ホワイトソックスの村上宗隆選手がリーグ最多の18号ホームランを放ちました。ドジャースのチャンピオンリングをはめて写真撮影に応じていたのは、フィギュアスケートのりくりゅうペアこと、三浦璃来（りく）さん（24）と木原龍一さん（33）。2人は、現地時間25日のドジャース戦で始球式を行いました。三浦璃来さんは「たくさん練習してきたので届くように頑張りたい」と