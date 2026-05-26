ナ・リーグ西地区の首位を走るドジャース。所属する日本人3選手も一時の不振を打開し、本来の力を発揮しはじめている。大谷翔平は投手として開幕から無双状態を続けているが、打者としては明らかに精彩を欠く期間もあった。それでも先週あたりからようやく調子を取り戻し、得意の暑い時期に向けて本塁打も量産態勢に入ってくるだろう。ここ数試合は一発を食らうシーンが多かった山本由伸も、日本時間25日（以下同）のブリュ