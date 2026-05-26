NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表、楽天は吉野創士選手を1軍登録しました。プロ5年目を迎えた吉野選手は、2021年ドラフト1位で昌平高校から楽天に入団。1軍デビューを果たした昨季は5試合に出場し13打数、3安打、2打点、打率.231の成績を残していました。今季はここまでファームで38試合に出場し129打数34安打、3本塁打、16打点、打率.264をマーク。今季初昇格の舞台でどのような活躍を見せるか、注目が集まります。