愛知県稲沢市のJRの踏切で26日午後、貨物列車と軽トラックが衝突し、男性1人が意識不明となっています。警察と消防によりますと、26日午後1時半ごろ、稲沢市六角堂西町のJR東海道線の踏切内で、軽トラックと線路を走っていた貨物列車が衝突しました。この事故で、軽トラックを運転していた80代の男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。事故当時、踏切の遮断機はおりていましたが、軽トラックが突っ込んだとみ