山下智久（41）が26日、大阪市内で主演映画「正直不動産」（川村泰祐監督）舞台あいさつに登壇した。22年から2シーズンにわたり放送されたNHK主演ドラマの初映画化。うそがつけない不動産営業マン永瀬（山下）らが、うそと陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に立ち向かう。質問コーナーでは山下が“マイクランナー”として客席に降り、ファンの「山P、こっち来て〜」の声に「どうも、どうも、どうも」と笑顔で走り回った。06年のドラマ