放置してはいけない犬の問題行動3つ 愛犬の気になる行動を「性格だから」などと見過ごすと、周囲への迷惑や思わぬ事故につながることがあります。以下では特に注意したい、犬の問題行動を3つ取り上げました。 1.噛み癖 人やほかの犬に対して噛み付く行動を放置するのは大変危険です。甘噛みの延長だと思って放置すると、成犬になっても噛む習慣が残ってしまいます。 一度「噛めば相手が思い通りになる」と学習して