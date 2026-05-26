シャオミ・ジャパンは、同社初となるワイヤレスヘッドホン「REDMI Headphones Neo」を発売した。価格は7980円。 周囲の騒音を最大42dB低減するアダプティブANC（アクティブノイズキャンセリング）を搭載する。ワンタップ操作や周囲の環境変化に合わせた自動調整に対応し、移動中や作業中などシーンに合わせて切り替えが可能。 通話向けには、AIノイズリダクション対応のマイクを搭載。最大風速5m/sの環境下