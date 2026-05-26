シャオミ・ジャパンは、スマート屋外カメラ「Xiaomi 屋外カメラ CW100 Dual」を発売した。価格は6380円。 「Xiaomi 屋外カメラ CW100 Dual」は、1台の筐体に2つのレンズを搭載した屋外カメラ。2つの映像はわずかに重なるよう配置されており、2つあわせて180度のパノラマビューが可能。「Xiaomi Home」アプリと連携することで、映像をスマートフォンからも管理できるようになる。 デュアルビュ&#