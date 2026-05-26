シャオミ・ジャパンは、コンパクトなワイヤレススピーカー「Xiaomi Bluetooth スピーカー Essential」を発売した。価格は1980円。 本体には、1.5インチのフルレンジスピーカーと大型パッシブラジエーターを組み合わせたデュアルドライバー構成を採用。5Wの定格出力により、手のひらサイズながらも広がりのあるパワフルなサウンドを実現した。 IP66規格の防