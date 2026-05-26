シャオミ・ジャパンは、「Xiaomi スタンド型スマートサーキュレーター」と「Xiaomi 卓上型スマートサーキュレーター」を発売した。価格は、スタンド型が1万2800円、卓上型が9980円。 スタンド型スマートサーキュレーター 「Xiaomi スタンド型スマートサーキュレーター」は、1440m³/hの風量で、最大13m先まで送