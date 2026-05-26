６月にも北海道内への移転先が決まる見通しのファイターズの２軍本拠地。候補となっている恵庭市・江別市・苫小牧市の３市では、誘致アピールが最終局面を迎えています。５月２３日、恵庭市で開かれたのは、ボードゲームの野球盤を再現した「リアル野球盤大会」です。ファイターズの２軍本拠地を恵庭市内へ誘致するため活動する期成会が主催し、およそ６０人の市民が参加しました。（参加した市民）