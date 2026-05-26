村上宗隆が8試合ぶりの18号ソロを放った。指揮官は村上を信頼している(C)Getty Imagesホワイトソックスが現地時間5月25日、本拠地でのツインズ戦に3−1で勝利。『MLB公式サイト』は、チームが本来の「一発攻勢」を取り戻したと伝えている。【動画】米ファンも騒然の一発！村上宗隆の豪快18号アーチをチェック「2番・一塁」で先発出場の村上宗隆が初回に同点の18号ソロを右翼席へ放り込むと、2回無死一塁で「8番・捕手」のドル