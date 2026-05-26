俳優・石田純一が26日、都内で行われた「みんなの安心100年プロジェクト」プレス発表会に登壇。「愛の伝道師、石田純一です」とおなじみの挨拶で会場を沸かせると、自身の老化や介護についての思いを述べた。【写真】真剣…脳トレアプリに挑戦する石田純一現在72歳の石田は老化を感じる瞬間も多いと告白。そんな日々の中でも、批判に負けずポジティブ思考を維持し身体と心を常にブラッシュアップしていると語る。また、認知症