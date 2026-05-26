26日から始まるプロ野球の日本生命セ・パ交流戦。ナイターで初戦のソフトバンク戦に臨む巨人の選手らは本拠地・東京ドームで練習を行った。27日のソフトバンク戦への先発が予想される戸郷翔征（26）は報道陣の取材に応じ「データとかは効かない場所だと思うし、その日の感覚、肌感覚っていうのはすごく重要視したい。ホークス戦は良いバッターがそろっているし、警戒しながら投げたい」と話した。また、交流戦を前に辞任した巨人の