プロ野球・巨人の阿部慎之助監督（47）がきのう夜、長女に暴行を加えたとして、警視庁に現行犯逮捕され、その後、釈放された事件。発端は、長女からの児童相談所への通報でした。阿部監督の長女（18）「父親から暴力を受けた」きのう夜、児童相談所から通報を受けた警察官が東京・渋谷区にある阿部監督の自宅に駆け付けると…。阿部監督は長女（18）の胸ぐらをつかんで押し倒すなどの暴行を加えたとして、現行犯逮捕されました。阿