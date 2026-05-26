政府系金融機関3社のトップが交代することが26日、分かった。日本政策投資銀行社長に牧裕文常務執行役員（57）、日本政策金融公庫総裁に前内閣官房副長官補の藤井健志氏（63）、国際協力銀行（JBIC）総裁に天川和彦副総裁が就く。3氏はそれぞれ6月の株主総会で承認を得て、正式に就任する。政府が26日の閣議で人事を了解した。政投銀の地下誠二社長（63）、日本公庫の田中一穂総裁（70）、JBICの林信光総裁（69）はそれぞれ退