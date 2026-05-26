24日のオークスをジュウリョクピエロで制し、JRA女性騎手初のクラシック制覇を達成した今村聖奈（22＝寺島）が26日、レース後に初めて栗東トレセンを訪れた。この数日はテレビやラジオ出演など各メディアに引っ張りだこ。今村は「（東京から）今朝の始発で帰って来たんですけど、厩舎のムードが凄く良かったです。自分の所属厩舎で勝てましたし、ここで育ててもらって良かった。最高の結果だったと思います」と改めて喜びを伝