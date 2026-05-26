長女への暴行容疑で警視庁に逮捕され、その後、釈放された巨人の阿部慎之助監督が辞任を表明、会見で謝罪しました。阿部慎之助監督（47）「私の家族のトラブルで、多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました」25日、長女への暴行容疑で警視庁に逮捕され、その後、釈放された阿部監督。26日朝、球団に辞任を申し出て受理されました。会見では長女からの手紙も読み上げられました。阿