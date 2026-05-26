メッセンジャー・黒田有への“積年の不満”から、意外な恋愛観まで――。タレントのホラン千秋が、23日に放送されたカンテレのバラエティ番組『おかべろ』(毎週土曜14:28〜)にゲスト出演。大阪で長年共演する黒田との関係性や、自身の恋愛観について赤裸々に語った。(左から)ホラン千秋、メッセンジャー・黒田有ホランは、黒田、なるみと約12年間、大阪のレギュラー番組で共演しているが、「仲良しではないです」とキッパリ。ここ