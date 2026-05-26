ビデオリサーチは、4月度のテレビ番組「ポスト数」ランキング(3月30日〜5月3日)をまとめた。1位は、4月29日に放送されたTBSのバラエティ特番『6SixTONES』で、約13万1千件に上った。SixTONES冠番組が4月度テレビ番組ポスト数ランキング上位で存在感このランキングは、X(Twitter)のポストを解析し、コンテンツの“視聴質”を表すサービスであるビデオリサーチの「Buzzビューーン!」を使用して作成したもの。3位には日本テレビのレギ