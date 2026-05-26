世界的ポップスターのSZA（シザ）が、BTSへの熱いファン心をあらわにし、“成功したオタク”ぶりで注目を集めた。5月25日（現地時間）、アメリカ・ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催された「第52回アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）」で、SZAは名だたる候補を抑え、「ベスト・フィメールR&Bアーティスト（Best Female R&B Artist）」賞を受賞した。【写真】BTS、「AMA」で5年ぶり2度目の“大賞