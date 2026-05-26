ガールズグループEXIDのメンバーで、女優としても活動するハニが、ファンへ感謝を伝えた。5月25日、ハニは自身のインスタグラムを更新し、長文のコメントとともにファンからもらった手紙とプレゼントの写真を公開した。“医師と結婚”いう幸せの絶頂から叩き落されたハニ、本音を吐露ハニは、「私の真心が誰かに届いていたということ、そして誰かが温かい心で私を見守ってくれていたという事実に、改めて胸がいっぱいになります。