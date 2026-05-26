巨人の戸郷翔征投手が２７日のソフトバンク戦（東京ドーム）で今季２勝目を目指して先発する。娘への暴行容疑で２５日に現行犯逮捕されていた阿部慎之助前監督がこの日、辞任を発表。２６日は東京ドームの試合前練習でキャッチボールなどで最終確認をした右腕は「野球をしている以上は目の前の勝利というものに選手は向かっていくのが１番ですし、チームが団結する時だと思うので。なんとか勝てるようにやっていきます」と語った