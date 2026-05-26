北朝鮮が26日に発射した近距離弾道ミサイル（CRBM）が、約80km飛行したことがわかった。同時に、放射砲（多連装ロケット砲）を含む複数種類の発射体も捕捉された。韓国軍合同参謀本部は同日、北朝鮮が午後1時ごろ、平安北道の定州（チョンジュ）付近から西海（黄海）上に向けて発射した近距離弾道ミサイルなど、多種の発射体を捕捉したと明らかにした。多種の発射体には、弾道ミサイルのほかに放射砲などが含まれているという。今