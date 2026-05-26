Snow Man Snow Manが26日、これまでのシングル・アルバム収録曲からサブスク未解禁だった計72曲を6月1日に配信開始することを発表した。昨年4月に配信開始した初のベストアルバム「THE BEST 2020 - 2025」の61曲を上回る、72曲を一挙配信。今回はグループ名義の楽曲のみならず、アルバムのみに収録されていた各ユニット曲も配信されることとなり、Snow Manの全楽曲がストリーミングサービスやダウンロードサービス