巨人の岸田行倫主将（２９）が２６日、阿部慎之助前監督（４７）の辞任を受けて報道陣の取材に対応した。阿部前監督は娘への暴行容疑で２５日に現行犯逮捕され、この日の午前中に辞任が発表された。チームは練習前に首脳陣、選手を交えたミーティングを開催。岸田は「僕たち選手は今まで通りやることは変わらない。今日から交流戦が始まるということで、ファンの方もたくさん見に来られると思うので、しっかりいいプレーができ