XG（C）AMAs 7人組アーティストグループ・XGが、現地時間5月25日、MGMグランド・ガーデン・アリーナ（ラスベガス）で開催された、米3大音楽賞の1つ「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards＝AMA）」のレッドカーペットに登場。同アワードのレッドカーペットを歩く、単独の日本人アーティストはXGが史上初となった。XGは、2024年から2025年にかけて初のワールドツアーを世界35都市（47公演）で