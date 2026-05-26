2026年1月14日、仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）の追加キャストが発表された。松崎しげるの息子として知られる、松崎優輝が福島正則役で出演することに注目が集まった。さらに3月25日には、さわやかなキャラクタービジュアルが解禁され、より期待は高まった。初登場は第18回。松崎しげるを上回るという酒豪でもある松崎優輝が、酒豪キャラの武将をここから演じ込む。本作の福島正則役は、松崎優輝にとって松