俳優・山下智久が２６日、大阪市内で主演映画「正直不動産」（川村泰祐監督）の大ヒット御礼！大阪出張舞台あいさつに登場した。２０２２年から２シーズンにわたり放送された、山下主演のＮＨＫドラマを初の映画化。ウソがつけない不動産の営業マン・永瀬（山下）らが、ウソと陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面する。この日は観客から質問を受け、トークを展開。「制作のところに名前が入っていたので、どんなところに関わ