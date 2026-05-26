FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表の中村敬斗選手が26日、本大会へ向けた意気込みを語りました。中村選手にとっては初めてのW杯となる今大会。練習場には多くのファンの姿があり、改めて注目度の高さを実感した様子を見せ「本当にたくさんのファンやサポーターから応援されてるなって感じますし、みんなの力を試合で発揮したいです」と心境を語りました。これまで日本代表の攻撃陣を牽引してきた三笘薫選手や南野拓実選手