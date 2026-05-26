NPB(日本野球機構)は26日の公示を発表、巨人は則本昂大投手を1軍登録しました。則本投手は、今季ここまで5試合に登板して0勝2敗、防御率2.70という成績。前回登板となった13日の広島戦では7回を投げ99球、5安打、7奪三振、無失点と好投を見せていました。今季初勝利を目指し、この日行われるソフトバンク戦の先発マウンドに上がります。