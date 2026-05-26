自民党の萩生田光一幹事長代行は26日の記者会見で、レギュラーガソリン1リットル当たり170円程度に抑制する補助の見直しは不可欠だとの考えを重ねて示した。党や政府内でも同じ思いを共有する人たちが増えているとし「見直しを検討するのではないかとの期待感がある」と述べた。一律に補助するのではなく、公共交通機関や社会機能維持に必要な「エッセンシャルワーカー」などに向けた「濃淡を付けた補助制度」の在り方を検討す