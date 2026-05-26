タレントの鈴木紗理奈（48）が26日、所属事務所を通じ、歌手のあの（年齢非公表）との騒動についてコメントを発表した。騒動の発端となった番組を放送したテレビ朝日から「編集・放送に至る経緯、ならびに今後の番組制作に対する考え」について説明を受けたと報告。「今後もより良い番組作りにご一緒させていただければ」と決意を新たにした。テレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の18日放送回で、あのが「