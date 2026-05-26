巨人は２６日、１８歳の長女に暴行を加えた疑いで２５日に現行犯逮捕され、その後釈放された阿部慎之助監督から、辞任の申し出があり、受理したことを発表した。阿部監督はこの日午前、報道陣の前で涙ながらに謝罪した。会見では、代理人が長女が「私の意思で書いた」という長文の手紙も代読された。ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ」ではこの事案を冒頭から特集した。手紙には「殴る・蹴るなどといった事実はございませんでした。