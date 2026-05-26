元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の紫吹淳（57）が26日、自身のインスタグラムを更新。小腹を満たすお手製おにぎりを披露した。紫吹は「私の小腹対策は、“タンパク質おにぎり”」と書き出し、具だくさんのおにぎりの写真をアップ。「小さめに握ったおにぎりの中に、鮭やごま、お肉などをたっぷり入れて、まとめて冷凍しています」と伝えた。そして「少しお腹が空いた時にいただくと、気持ちまでほっと落ち着くんです」と