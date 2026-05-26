亀井亜紀子・前衆議院議員がXを更新しました。【映像】「復党完了です」亀井亜紀子氏が報告「ご報告です。5月12日に中道改革連合から離党が承認されたので、24日付で立憲民主党島根県連に入党申込書を年会費と共に提出しました。県連が党本部に確認したところ、今日の時点で、もう登録されているとのこと。復党完了です。合流云々はさておき、立憲が存在する限り、立憲の仲間と活動してまいります」（『ABEMA NEWS』より）