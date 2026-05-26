女優の水沢アキ（71）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。新たな宣材写真を公開した。「夏用の宣材写真を撮りました。マセラティも華を添えて優雅に」とつづり、白いワンピース姿が映えるショットを披露。別の投稿では「実は、息子ジュリアンとも撮りました」とつづり、俳優で長男のジュリアンとの親子ショットもアップした。この投稿にファンからは「ステキ」「乗ってる女性がブガッティ級」「かっこよすぎる」などのコメ