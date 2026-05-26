サッカーＷＥリーグ大宮のＤＦ金平莉紗（２７）と、Ｊ２甲府のＤＦ野沢陸（２７）が２６日、結婚を発表した。金平はクラブを通じて「日頃より応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます、この度、ヴァンフォーレ甲府の野沢陸さんと５月２１日に入籍しましたことをご報告致します。これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。家族の為により一層努力してまいり