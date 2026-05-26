ZEROBASEONE（ゼロベースワン）の累積アルバム販売数が1000万枚を突破した。23年7月10日にミニアルバム「YOUTH IN THE SHADE」でデビューし、今年5月18日に6枚目ミニアルバム「Ascend−」を発表し、約3年間で大台の販売数を記録した。韓国メディアのスポーツ東亜は26日「5世代ボーイズグループ初ゼベワン（ZB1、ゼロベースワンの略称）が累積1000万枚突破」の見出しで詳報。5世代アイドルとは、主に23年以降にデビューしたK−POP