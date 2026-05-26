女優の松田るか（30）が26日、インスタグラムのストーリーズを更新。Xアカウントを何者かに勝手に変更される被害に遭ったことを報告した。「どなたか存じませんが、私のTwitter垢用アドレスをどうにかして変えた方がいますね、、、」と切り出し、「アカウント返してください、、、はぁ〜〜」と呼びかけた。続く投稿では、何者かに乗っ取られた可能性が高い状況を受けて申告したことを報告。「アカウント戻ってくるように申し立てし