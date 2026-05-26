中東情勢の緊迫化による先行き不安から、一部の自治体で家庭用指定ごみ袋への需要が急増し、小売店の店頭で品薄や在庫切れが相次いでいます。これを受け、名古屋市、静岡市、小牧市、浜松市などの各自治体は、指定袋を購入できない住民への救済策として、一般の透明・半透明袋でのごみ排出を認める臨時措置を発表しました。各自治体は、市民に対して過度な買いだめを控えるよう呼びかけています。【写真】透明、半透明の袋がゴミ出