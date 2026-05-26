【連続写真】下から握ったまま肩の上下動で打つ菅沼のドリルストロークアルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。菅沼菜々が子供の頃から行っているという菅沼家直伝のパットドリルについて一部紹介したい。◇◇◇パットは昔から父に教えてもらっていて、その教えをベースに今のストロークが出来上がっています。構え、ストロークとも独特で、私の場合、ボールを目の下より近くに置き、アプローチ同