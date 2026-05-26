日本代表としても活躍した元バレーボール選手の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。ものまねタレントのみかんとゴルフコンペを同組でラウンド、「朝から最高に楽しかったー」と投稿した。【写真】狩野舞子&みかん、コンペを盛り上げる迷コンビ!?（全5枚）今回のラウンドでは前週の国内女子ツアー「ブリヂストンレディス」の最終日に、桑木志帆が2番パー5を2打で上がるアルバトロスを達成したことに刺激を受け（国内女子ツ